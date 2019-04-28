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28.04.2019  14:26   

На Салтовке в многоэтажке выгорел балкон

Спасатели ликвидировали пожар в квартире 9-этажного дома


// ГСЧС

О возгорании в квартире на восьмом этаже девятиэтажки по улице Бучмы, 24 спасателям сообщили 27 апреля в 17:50.

К месту пожара немедленно прибыло 2 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

На момент прибытия пожарных горели домашние вещи в квартире и на балконе на площади 8 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили в квартире женщину 1950 года рождения. Она получила отравление угарным газом и от госпитализации отказалась.

В 18:06 пожар был локализован, а в 18:30 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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