На Салтовке в многоэтажке выгорел балкон

Спасатели ликвидировали пожар в квартире 9-этажного дома
О возгорании в квартире на восьмом этаже девятиэтажки по улице Бучмы, 24 спасателям сообщили 27 апреля в 17:50.
К месту пожара немедленно прибыло 2 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.
На момент прибытия пожарных горели домашние вещи в квартире и на балконе на площади 8 кв.м.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили в квартире женщину 1950 года рождения. Она получила отравление угарным газом и от госпитализации отказалась.
В 18:06 пожар был локализован, а в 18:30 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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