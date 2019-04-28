28.04.2019 14:26

На Салтовке в многоэтажке выгорел балкон

Спасатели ликвидировали пожар в квартире 9-этажного дома



// ГСЧС

О возгорании в квартире на восьмом этаже девятиэтажки по улице Бучмы, 24 спасателям сообщили 27 апреля в 17:50.



К месту пожара немедленно прибыло 2 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

На момент прибытия пожарных горели домашние вещи в квартире и на балконе на площади 8 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили в квартире женщину 1950 года рождения. Она получила отравление угарным газом и от госпитализации отказалась.



В 18:06 пожар был локализован, а в 18:30 полностью ликвидирован.



Причина возникновения пожара устанавливается.