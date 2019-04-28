28.04.2019 15:19

Потерявшегося в парке ребенка нашли до того, как родители обратились в полицию (ФОТО)

Полицейские Харькова оперативно вернули родителям ребенка, потерявшегося в парке.



// Нацполиция

28 апреля во время несения службы по охране общественного порядка в центральном парке Харькова внимание сотрудников Немышлянского отдела полиции привлек мальчик, который катался на беговеле без присмотра взрослых.



Обратившись в администрацию парка, полицейские установили, что родители как раз ищут своего 3-летнего сына, который потерялся в парке.



Работники полиции вернули ребенка родственникам и провели с ними профилактическую беседу.