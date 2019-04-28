Потерявшегося в парке ребенка нашли до того, как родители обратились в полицию (ФОТО)

Полицейские Харькова оперативно вернули родителям ребенка, потерявшегося в парке.
28 апреля во время несения службы по охране общественного порядка в центральном парке Харькова внимание сотрудников Немышлянского отдела полиции привлек мальчик, который катался на беговеле без присмотра взрослых.
Обратившись в администрацию парка, полицейские установили, что родители как раз ищут своего 3-летнего сына, который потерялся в парке.
Работники полиции вернули ребенка родственникам и провели с ними профилактическую беседу.
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