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28.04.2019  15:19   

Потерявшегося в парке ребенка нашли до того, как родители обратились в полицию (ФОТО)

Полицейские Харькова оперативно вернули родителям ребенка, потерявшегося в парке.


// Нацполиция

28 апреля во время несения службы по охране общественного порядка в центральном парке Харькова внимание сотрудников Немышлянского отдела полиции привлек мальчик, который катался на беговеле без присмотра взрослых.

Обратившись в администрацию парка, полицейские установили, что родители как раз ищут своего 3-летнего сына, который потерялся в парке.

Работники полиции вернули ребенка родственникам и провели с ними профилактическую беседу.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ребенок, полиция, харьков
 
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