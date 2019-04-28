15-летний житель ХТЗ заминировал храм на Всенощную

Как выяснилось, он таким образом решил «пошутить».
28 апреля около 2:30 в полицию поступила информация о том, что неизвестный оставил гранату в Свято-Александровском храме на проспекте Александровском, 162а, когда святил кулич.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
Сообщение оказалось ложным.
В течение нескольких часов полицейские установили личность правонарушителя и доставили его в отдел полиции для дачи показаний. Им оказался 16-летний житель Индустриального района.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
Проводятся следственные действия.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
В конце апреля синоптики прогнозируют ухудшение погоды.
Православные отмечают главное событие христианской церкви – светлый праздник Воскресения Христова, или Пасху.
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