28.04.2019 18:57

15-летний житель ХТЗ заминировал храм на Всенощную

Как выяснилось, он таким образом решил «пошутить».



// Google Maps

28 апреля около 2:30 в полицию поступила информация о том, что неизвестный оставил гранату в Свято-Александровском храме на проспекте Александровском, 162а, когда святил кулич.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.



Сообщение оказалось ложным.



В течение нескольких часов полицейские установили личность правонарушителя и доставили его в отдел полиции для дачи показаний. Им оказался 16-летний житель Индустриального района.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.



Проводятся следственные действия.