29.04.2019 11:06

На Баварии в авто бросили гранату и чуть не убили водителя (ФОТО)

Неизвестный бросил гранату в автомобиль Toyota.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, 28 апреля в 16:46 к Новобаварский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Старо-Григорьевская произошел взрыв гранаты.

На место происшествия выехали руководство харьковской полиции и следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что неизвестный бросил гранату через окно в автомобиль Toyota.

Вот взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель города Змиев Харьковской области. Последний в тяжелом неконтактном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Новобаварского отдела полиции совместно с оперуполномоченнымы Управления уголовного розыска за совершение данного преступления был задержан 33-летний харьковчанин.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишение свободы или пожизненное заключение.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.