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29.04.2019  11:06   

На Баварии в авто бросили гранату и чуть не убили водителя (ФОТО)

Неизвестный бросил гранату в автомобиль Toyota.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 28 апреля в 16:46 к Новобаварский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Старо-Григорьевская произошел взрыв гранаты.
 
На место происшествия выехали руководство харьковской полиции и следственно-оперативная группа.
 
Правоохранители установили, что неизвестный бросил гранату через окно в автомобиль Toyota. 
 
Вот взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель города Змиев Харьковской области.  Последний в тяжелом неконтактном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.
 
В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Новобаварского отдела полиции совместно с оперуполномоченнымы Управления уголовного розыска за совершение данного преступления был задержан 33-летний харьковчанин.
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст.  15 ч. 2 ст.  115 (покушение на убийство) уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишение свободы или пожизненное заключение.
 
Мужчина задержан в порядке ст.  208 Уголовно процессуального кодекса Украины. 
 
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  бросил гранату, убийство, харьков
 
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