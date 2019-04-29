Главная Новости Криминал и происшествия Пострадавшему от взрыва гранаты не удалось спасти ноги
29.04.2019  11:41   

Пострадавшему от взрыва гранаты не удалось спасти ноги

Мужчина - в тяжелом состоянии.


Пострадавшему от взрыва гранаты не удалось спасти ноги

Как информирует пресс-служба Харьковского горсовета, врачи неотложки сообщают о том, что "Мужчина находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Ноги ему ампутировали несмотря на все усилия медиков".

Напомним, что вчера, 28 апреля, неизвестный на Баварии бросил гранату в окно иномарки. Сильно пострадал водитель. Преступник задержан. 

Тэги:  взрыв, ампутация ног, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.04 Криминал и происшествия На Баварии в авто бросили гранату и чуть не убили водителя (ФОТО) 25.04 Криминал и происшествия Слободской район: возле общеобразовательной школы пиротехники ГСЧС изъяли минометную мину (ФОТО) 11.04 Криминал и происшествия В волонтерской палатке на площади Свободы прогремел взрыв: есть пострадавший
 
 

Видео

33-я годовщина аварии на ЧАЭС: в Харькове почтили память погибших
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 