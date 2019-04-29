29.04.2019 11:41

Пострадавшему от взрыва гранаты не удалось спасти ноги

Мужчина - в тяжелом состоянии.



Пострадавшему от взрыва гранаты не удалось спасти ноги



Как информирует пресс-служба Харьковского горсовета, врачи неотложки сообщают о том, что "Мужчина находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Ноги ему ампутировали несмотря на все усилия медиков".

Напомним, что вчера, 28 апреля, неизвестный на Баварии бросил гранату в окно иномарки. Сильно пострадал водитель. Преступник задержан.