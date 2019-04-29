Пострадавшему от взрыва гранаты не удалось спасти ноги

Мужчина - в тяжелом состоянии.
Как информирует пресс-служба Харьковского горсовета, врачи неотложки сообщают о том, что "Мужчина находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Ноги ему ампутировали несмотря на все усилия медиков".
Напомним, что вчера, 28 апреля, неизвестный на Баварии бросил гранату в окно иномарки. Сильно пострадал водитель. Преступник задержан.
Умственная работа будет даваться легче обычного, но к деловой активности день не склоняет. Только собрав волю в кулак, можно преодолеть свою лень и пассивность.
В конце апреля синоптики прогнозируют ухудшение погоды.
Этот праздник посвящен всем видам танца – классическому балетному и современному, бальному и народному, профессиональному и аматорскому...
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