29.04.2019 14:19
Убийство на Пасху: женщину забили до смерти (ФОТО)
Праздничное застолье обернулось трагедией, а убитую пытались представить "приползшей в дом" жертвой ДТП.
//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 28 апреля в 04:20 к медикам обратился житель Чугуевского района, который рассказал, что к нему в дом «приползла» неизвестная женщина и сообщила, что ее сбил автомобиль.
При выезде на адрес вызова работники бригады скорой медицинской помощи обнаружили труп женщины, который лежал на кровати с телесными повреждениями.
Сотрудники полиции в ходе проведения осмотра места происшествия задержали 48-летнего жителя дома.
Как было установлено, мужчина распивал спиртные напитки с потерпевшей, а затем в ходе ссоры нанес 56-летней женщине не менее десяти ударов руками и ногами.
Потерпевшая потеряла сознание, а через некоторое время умерла на месте.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.
Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.