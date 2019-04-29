29.04.2019 14:19

Убийство на Пасху: женщину забили до смерти (ФОТО)

Праздничное застолье обернулось трагедией, а убитую пытались представить "приползшей в дом" жертвой ДТП.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, 28 апреля в 04:20 к медикам обратился житель Чугуевского района, который рассказал, что к нему в дом «приползла» неизвестная женщина и сообщила, что ее сбил автомобиль.

При выезде на адрес вызова работники бригады скорой медицинской помощи обнаружили труп женщины, который лежал на кровати с телесными повреждениями.

Сотрудники полиции в ходе проведения осмотра места происшествия задержали 48-летнего жителя дома.

Как было установлено, мужчина распивал спиртные напитки с потерпевшей, а затем в ходе ссоры нанес 56-летней женщине не менее десяти ударов руками и ногами.

Потерпевшая потеряла сознание, а через некоторое время умерла на месте.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.