Главная Новости Криминал и происшествия Убийство на Пасху: женщину забили до смерти (ФОТО)
29.04.2019  14:19   

Убийство на Пасху: женщину забили до смерти (ФОТО)

Праздничное застолье обернулось трагедией, а убитую пытались представить "приползшей в дом" жертвой ДТП.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции,  28 апреля в 04:20 к медикам обратился житель Чугуевского района, который рассказал, что к нему в дом «приползла» неизвестная женщина и сообщила, что ее сбил автомобиль.
 
При выезде на адрес вызова работники бригады скорой медицинской помощи обнаружили труп женщины, который лежал на кровати с телесными повреждениями.
 
Сотрудники полиции в ходе проведения осмотра места происшествия задержали 48-летнего жителя дома.
 
Как было установлено, мужчина распивал спиртные напитки с потерпевшей, а затем в ходе ссоры нанес 56-летней женщине не менее десяти ударов руками и ногами.
 
Потерпевшая потеряла сознание, а через некоторое время умерла на месте.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.
 
Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, забил до смерти, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.04 Криминал и происшествия Задушила как в кино: пьянка под Харьковом закончилась трагедией 23.04 Криминал и происшествия Изверг, убивший стариков-дачников, умрет за решеткой 22.04 Общество Харьковские серпентологи обратились к горожанам с предупреждением
 
 

Видео

33-я годовщина аварии на ЧАЭС: в Харькове почтили память погибших
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 