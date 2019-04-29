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29.04.2019  15:23   

Минирование четырех гостиниц: взрывчатка не обнаружена

Полиция проверила информацию в «минировании» четырех отелей в Харькове.


//glavcom.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, сообщение об угрозе взрыва в отелях по улицах Рымарской, Сумской, Плехановской и Примеровской поступило в полицию 29 апреля около 7:00.
 
На места происшествий выехали следственно-оперативные группы подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.
 
 На территории отеля по улице Примеровской правоохранители осмотрел 700 кв.  метров помещения, 500 кв.  метров прилегающей территории, эвакуировало 23 человек.
 
При проверке сообщений в гостиницы по улице Рымарская было осмотрено 100 кв.  метров прилегающей территории. 
 
В отелях по улице Сумской от 250 кв.  метров, по улице Плехановской 300 кв.  метров прилегающей территорий. 
 
Эвакуация людей в указанных учреждениях не проводилась.
 
Информация о событии зарегистрирована в журнале единого учета заявленный и сообщений территориальных отделов полиции.  Решается вопрос о внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, гостиницы, харьков
 
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