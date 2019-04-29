29.04.2019 15:23

Минирование четырех гостиниц: взрывчатка не обнаружена

Полиция проверила информацию в «минировании» четырех отелей в Харькове.



//glavcom.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, сообщение об угрозе взрыва в отелях по улицах Рымарской, Сумской, Плехановской и Примеровской поступило в полицию 29 апреля около 7:00.

На места происшествий выехали следственно-оперативные группы подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

На территории отеля по улице Примеровской правоохранители осмотрел 700 кв. метров помещения, 500 кв. метров прилегающей территории, эвакуировало 23 человек.

При проверке сообщений в гостиницы по улице Рымарская было осмотрено 100 кв. метров прилегающей территории.

В отелях по улице Сумской от 250 кв. метров, по улице Плехановской 300 кв. метров прилегающей территорий.

Эвакуация людей в указанных учреждениях не проводилась.

Информация о событии зарегистрирована в журнале единого учета заявленный и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.