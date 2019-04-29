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29.04.2019  17:33   

Разыскиваются девочки-беглянки из реабелитационного центра (ФОТО)

Карина Дудко и Анастасия Чеканова исчезли из учреждения 28 апреля.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, Немишлянский отдел разыскивает двух девочек-подростков 2003 года рождения - Карину Дудко и Анастасию Чеканову.
 
Подростки 28 апреля около 16:00 самовольно ушли из Центра социально-психологической реабилитации детей и до настоящего времени не вернулись.
 
Приметы Карины: на вид 15-16 лет, рост около 170 см, темные волосы.
 
Была одета в синие джинсы и спортивную кофту с белыми полосками.
 
Приметы Анастасии: на вид 15-16 лет, рост около 150 см, темные волосы.
 
Была одета в белую футболку, синие джинсы и черные кроссовки.
 
Уважаемые граждане, если Вам известна любая информация о разыскиваемых, просим сообщить в полицию по телефону (0572) 93-50-40, 102 или по адресу: г. Харьков, вул. Невельского-1/32, или другим удобным для вас способом.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропали девочки, сбежали, харьков
 
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