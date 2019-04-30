30.04.2019 14:19

Кровавый визит: подросток-рецидивист чуть не зарубил женщину (ФОТО)

Преступник, решил ночью расправиться с хозяйкой дома, которая не дала ему денег.



Кровавый визит: подросток-рецидивист чуть не зарубил женщину (ФОТО)



Как сообщает ГУ Нацполиции,28 апреля в 09:33 в Валковский отдел поступило сообщение от фельдшера районной больницы о том, что в медицинское учреждение с многочисленными травмами головы в тяжелом состоянии доставили 37-летнюю женщину.

Как выяснилось, накануне вечером около 23:00 преступник через окно проник в дом потерпевшей.

Женщина уже отдыхала в спальной комнате.

Парень топором дважды ударил соседку обухом по лицу и покинул дом через окно.

Злоумышленником оказался 17-летний житель села Кобзаревка.

Как пояснил злоумышленник, это была месть за отказ потерпевшей одолжить деньги.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.15,ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.