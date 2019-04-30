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30.04.2019  15:43   

Полицейские уверены, что обеспечат порядок на первомайских мероприятиях

Около 60 правоохранителей должным образом обеспечат охрану публичного порядка во время празднования 1 мая.

На 1 мая в центре города запланировано проведение ряда мероприятий с массовым пребыванием граждан. Для поддержания публичной безопасности и порядка будет задействовано около 60 сотрудников полиции.Безопасность дорожного движения будут обеспечивать сотрудники патрульной полиции.
 
С 10:00 до 11:30 запланировано проведение митинга и шествия граждан по маршруту пл. Конституции – Соборный спуск – пл. Благовещенская, организованное ОО «Трудовая Харьковщина». Количество участников до 180 граждан, к охране общественного порядка будет привлечено 40 сотрудников полиции.
 
С 10:00 до 12:30 на площади Конституции планируется проведение митинга по случаю празднования 1-го Мая, организованное ХОО ПП «Социалисты». Ожидается до 80 участников, к охране общественного порядка будет привлечено 20 работников полиции.
 
С 11:00 до 13:00 по улицам города Харькова по маршруту: ЦПКтВ им. М.Горького – ул. Сумская – Белгородское шоссе – Фельдман Экопарк (с. Лесное) пройдет ежегодный велопробег по случаю праздника. Организатором мероприятия является Объединение профсоюзов Харьковской области. Ожидается около 70 граждан, порядок будут обеспечивать 4 полицейских.
 
Подразделения Главного управления Национальной полиции готовы к выполнению поставленных перед ними задач по обеспечению публичной безопасности и порядка во время проведения массовых мероприятий. Сотрудники полиции приложат максимум усилий для того, чтобы праздники прошли без нарушений правопорядка.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  охрана порядка, 1 мая, харьков
 
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