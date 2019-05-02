В частном гараже сгорели два автомобиля

Причина возникновения пожара устанавливается.
1 мая в 18:22 спасателям сообщили о пожаре в частном металлическом гараже напротив частного двора в поселке Большая Рогань Харьковского района на ул. Опытная, 20.
На место вызова направили 2 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС из Харькова, а также местную пожарную команду.
На момент их прибытия огнем был полностью охвачен гараж, в котором находились автомобили «Mazda CX-7», 2007 года выпуска и «Honda Civic», 2008 года выпуска. Общая площадь пожара составила около 85 кв.м. Огонь угрожал соседнему гаражу, стоящему вплотную.
Спасатели немедленно подали 2 пожарных ствола, и в 19:18 огонь был локализован, а в 20:21 - полностью ликвидирован.
Пострадавших нет. Также благодаря их усилиям удалось спасти соседский гараж с находившемся в нем автомобилем.
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Облачная погода будет держаться до самого вечера. Днем будет идти мелкий дождь, местами с грозой, который через некоторое время должен закончиться.
Если вы любите такую рыбу, как тунец, тогда можете смело отметить в календаре красным 2 мая.
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