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02.05.2019  10:12   

В частном гараже сгорели два автомобиля

Причина возникновения пожара устанавливается.


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1 мая в 18:22 спасателям сообщили о пожаре в частном металлическом гараже напротив частного двора в поселке Большая Рогань Харьковского района на ул. Опытная, 20.

На место вызова направили 2 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС из Харькова, а также местную пожарную команду.

На момент их прибытия огнем был полностью охвачен гараж, в котором находились автомобили «Mazda CX-7», 2007 года выпуска и «Honda Civic», 2008 года выпуска. Общая площадь пожара составила около 85 кв.м. Огонь угрожал соседнему гаражу, стоящему вплотную.

Спасатели немедленно подали 2 пожарных ствола, и в 19:18 огонь был локализован, а в 20:21 - полностью ликвидирован.

Пострадавших нет. Также благодаря их усилиям удалось спасти соседский гараж с находившемся в нем автомобилем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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