02.05.2019 11:03

В «день освобожденного труда» полицейские оформили более 500 нарушителей

В течение 1 мая Харьковский патрульные получили и обработали 509 вызовов.



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По данным полиции, 1 мая патрульные получили 509 вызовов, из которых 45 касались нарушений в сфере общественной безопасности.

Также патрульные выехали на 15 дорожно-транспортных аварий, четыре из которых были с пострадавшими.

Правоохранители обнаружили семь водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, и составили 455 материалов за нарушение правил дорожного движения.