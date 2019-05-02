Главная Новости Криминал и происшествия В «день освобожденного труда» полицейские оформили более 500 нарушителей
02.05.2019  11:03   

В «день освобожденного труда» полицейские оформили более 500 нарушителей

В течение 1 мая Харьковский патрульные получили и обработали 509 вызовов.


// facebook

По данным полиции, 1 мая патрульные получили 509 вызовов, из которых 45 касались нарушений в сфере общественной безопасности.

Также патрульные выехали на 15 дорожно-транспортных аварий, четыре из которых были с пострадавшими.

Правоохранители обнаружили семь водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, и составили 455 материалов за нарушение правил дорожного движения.

 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  полиция, нарушения, харьков, мая, вызовы
 
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