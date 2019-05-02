В Харьковском аэропорту и на Южном вокзале с 10.15 объявлена очередная эвакуация

Полицейские Харькова проверяют сообщение о заминировании.
По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.
Информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту и железнодорожном вокзале поступила в полицию 2 мая около 10:15.
Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к вашей заветной цели. Звезды предвещают удачу в денежном плане.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Днем будет идти мелкий дождь, местами с грозой, который через некоторое время должен закончиться.
Если вы любите такую рыбу, как тунец, тогда можете смело отметить в календаре красным 2 мая.
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