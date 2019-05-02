В Харьковском аэропорту и на Южном вокзале с 10.15 объявлена очередная эвакуация

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Гороскоп по знакам Зодиака на 2 мая Замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к вашей заветной цели. Звезды предвещают удачу в денежном плане.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 2 мая Облачная погода будет держаться до самого вечера. Днем будет идти мелкий дождь, местами с грозой, который через некоторое время должен закончиться.