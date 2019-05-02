Главная Новости Криминал и происшествия В Харьковском аэропорту и на Южном вокзале с 10.15 объявлена очередная эвакуация
02.05.2019  11:21   

В Харьковском аэропорту и на Южном вокзале с 10.15 объявлена очередная эвакуация

Полицейские Харькова проверяют сообщение о заминировании.


//hk.npu.gov.ua

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

Информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту и железнодорожном вокзале поступила в полицию 2 мая около 10:15.

Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  эвакуация, минирование, харьков, вокзал. аэропорт
 
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