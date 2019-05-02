02.05.2019 11:35

Зрелый неадекват «заминировал» подъезд многоэтажки на проспекте Гагарина (ФОТО)

Злоумышленником, наблюдавшим за эвакуацией 70 людей, оказался 52-летний житель этого же дома.



://hk.npu.gov.ua

Анонимное сообщение о том, что 9-этажка на проспекте Гагарина заминирована и будет взорвана, поступило в полицию 1 мая в 12:39.

На место происшествия выезжали работники Основянского отдела полиции и кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления.

Правоохранители осмотрели 120 кв. метров подъезда и 300 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 70 граждан.

Во время осмотра места происшествия полицейские взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

В течение нескольких часов сотрудники полиции разоблачили личность правонарушителя, который сделал ложное сообщение. Им оказался 52-летний житель этого же дома. Мужчина объяснил, что это была шутка и ничего он минировать не собирался.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Проводятся следственные действия.