Против экспертов, которые не смогли вычислить скорость Lexus Зайцевой открыли дело

Об этом сообщила журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook .

«Адвокат Дронова Сергей Перепелица добился открытия уголовного производства по экспертах Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз имени Бокариуса, которые делали автотехническая исследования. Это те, что, в частности, не смогли вычислить скорость Lexus Зайцевой (второй осужденной за ДТП Елены Зайцевой - Ред.), потому что авто «размыто», - говорится в заметке.

По данным Доцяк, дело возбуждено по статье «заведомо ложное показание или заключение эксперта».

«Первая попытка открыть производство закончилась тем, что заниматься ею полиция поручила НЕ следственному управлению, а участковому, который не только не имеет соответствующих знаний для расследования, но и полномочий, дело закрыли. И вот адвокат Дронова добился открытия дела через суд», - добавила она.

Справка Елене Зайцевой и Геннадию Дронову назначено наказание в виде 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на три года. Дронов и Зайцева обжаловали приговор.

Ужасная авария в Харькове произошла вечером 18 октября 2017 на пешеходном переходе у выхода из станции метро «Площадь Конституции».

От Центрального рынка ехал автомобиль Volkswagen. В это время по улице Сумской ехал автомобиль Lexus (за рулем была Елена Зайцева). На перекрестке возле «Пузатой хаты» автомобили врезались. Lexus отбросило на толпу пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. В результате ДТП погибли шесть человек, еще шестеро были травмированы.