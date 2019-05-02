02.05.2019 13:23

Теперь за незаконное использование полицейской символики - крупный штраф

Сегодня, 2 мая, вступил в силу закон№ 2584-VIII " О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины "



hk.npu.gov.ua

С сегодняшнего дня появилась административная ответственность за незаконное использование полицейской символики.

В случае отсутствия в действиях лица признаков уголовного деяния - правоохранители будут составлять административные протоколы. По решению суда правонарушителям грозит штраф в размере от тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, а в случае повторного правонарушения в течение года - штраф существенно увеличится.

Такие санкции предусмотрены статьей 184-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Закон был принят 2 октября 2018 и предусматривает административную ответственность в виде штрафа в соответствии с требованиями статьи 184-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Тепер ответственность предусмотрена за незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Национальной полиции или незаконное использование на транспортном средстве наименование Национальной полиции или производных от него. В частности, это будет касаться и надписей на иностранном языке.

Таки действия влекут за собой наложение штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

В то же время предусмотрена ответственность и за противоправные действия со стороны представителей органов власти, местного самоуправления, юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений.

За незаконное использование на одежде, транспортных средствах, зданиях, бланках признаков принадлежности, наименование Национальной полиции или производных от него, в том числе - изложенных на иностранном языке, предусмотрено наложение штрафа от двух до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

За повторное правонарушение в течение года законом предусмотрено наложение штрафа от трех тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан на физических лиц и от четырех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан - на физических лиц-предпринимателей, должностных лиц.