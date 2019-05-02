Главная Новости Криминал и происшествия В аэропорту и на ЮЖД взрывчатку не нашли, – Нацполиция
02.05.2019  13:48   

В аэропорту и на ЮЖД взрывчатку не нашли, – Нацполиция

Сообщение о заминировании аэропорта и железнодорожного вокзала оказалось ложным.


// Нацполиция

Информация о закладке взрывчатки поступила в полицию 2 мая.

На местах событий работали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления полиции.

В аэропорту полицейские осмотрели 15000 кв. метров площади здания и 12000 кв. метров прилегающей территории.

На железнодорожном вокзале осмотрено 25600 кв. метров площади здания и 4000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 800 граждан.

В ходе тщательного обследования школы и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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