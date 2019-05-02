В аэропорту и на ЮЖД взрывчатку не нашли, – Нацполиция

Сообщение о заминировании аэропорта и железнодорожного вокзала оказалось ложным.
Информация о закладке взрывчатки поступила в полицию 2 мая.
На местах событий работали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления полиции.
В аэропорту полицейские осмотрели 15000 кв. метров площади здания и 12000 кв. метров прилегающей территории.
На железнодорожном вокзале осмотрено 25600 кв. метров площади здания и 4000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 800 граждан.
В ходе тщательного обследования школы и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к вашей заветной цели. Звезды предвещают удачу в денежном плане.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Днем будет идти мелкий дождь, местами с грозой, который через некоторое время должен закончиться.
Если вы любите такую рыбу, как тунец, тогда можете смело отметить в календаре красным 2 мая.
влажн.:
давл.:
ветер: