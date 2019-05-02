02.05.2019 13:49

Грабитель храмов и магазинов попал на четыре года за решетку

Серийному вору вынесли приговор.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Двуречанского районного суда области 21-летний мужчина признан виновным в ряде краж (ч.3 ст. 185 УК Украины).

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, серийного вора приговорили к 4 годам лишения свободы.

Как выяснило следствие осужденный «специализировался» на ночных кражах.

«На дело» ходил с сообщником, материалы в отношении которого выделены в отдельное уголовное производство.

Мужчины на автомобиле ездили по различным населенным пунктам, где обворовывали магазины, кафе и даже храмы.

Так в октябре 2018 года осужденный с другом в пгт. Боровая за одну ночь успел «обчистить» магазин, кафе и парикмахерскую. Кроме денег, злоумышленники брали также товары. В частности, из магазина вынесли постельное белье, одежда и даже женские чулки.

Уже через месяц сообщники совершили очередной «рейд». На этот раз воры отправились в Купянский район. Через полчаса они обокрали церковь и храм, откуда вынесли денежные пожертвования верующих, а также серебряные церковные приладдя.Кроме этого, ночью осужденный с другом обокрал еще три магазина, из которых мужчины забрали все наличные средства, спиртное, продукты (колбасу, конфеты и т.п. ), а также духи и бытовую химию.

Справка:

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.