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02.05.2019  13:49   

Грабитель храмов и магазинов попал на четыре года за решетку

Серийному вору вынесли приговор.


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Как сообщает Прокуратура, приговором Двуречанского районного суда области 21-летний мужчина признан виновным в ряде краж (ч.3 ст. 185 УК Украины).
 
Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, серийного вора приговорили к 4 годам лишения свободы.
 
Как выяснило следствие осужденный «специализировался» на ночных кражах.
 
«На дело» ходил с сообщником, материалы в отношении которого выделены в отдельное уголовное производство.
 
Мужчины на автомобиле ездили по различным населенным пунктам, где обворовывали магазины, кафе и даже храмы.
 
Так в октябре 2018 года осужденный с другом в пгт. Боровая за одну ночь успел «обчистить» магазин, кафе и парикмахерскую. Кроме денег, злоумышленники брали также товары. В частности, из магазина вынесли постельное белье, одежда и даже женские чулки.
 
Уже через месяц сообщники совершили очередной «рейд». На этот раз воры отправились в Купянский район. Через полчаса они обокрали церковь и храм, откуда вынесли денежные пожертвования верующих, а также серебряные церковные приладдя.Кроме этого, ночью осужденный с другом обокрал еще три магазина, из которых мужчины забрали все наличные средства, спиртное, продукты (колбасу, конфеты и т.п. ), а также духи и бытовую химию.
 
Справка:
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Тэги:  серийный вор, грабил магазины и храмы, харьков
 
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