В пресс-службе Нацполиции прокомментировали открытие уголовного дела против экспертов

Через несколько часов после появления в социальной сети заявления адвоката Дронова опубликовано новое сообщение о закрытии уголовного дела.
«Полиция уже закрыла уголовное производство по экспертам, которые делали автотехническая исследования по делу Зайцевой-Дронова, за отсутствием состава преступления», - только что сообщили в полиции.
«Материалы в Холодногорский ОП передали 1 апреля Обращения адвоката были в конце января. По решению суда внесенно в ЕРДР 2 апреля. 26 апреля дело было закрыто «за отсутствием состава преступления» - сообщается в комментарии пресс-службы Нацполиции.
Адвокат Дронова Сергей Перепелица об этом узнал из СМИ и будет обжаловать через суд.
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