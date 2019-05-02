Главная Новости Криминал и происшествия В пресс-службе Нацполиции прокомментировали открытие уголовного дела против экспертов
02.05.2019  13:58   

В пресс-службе Нацполиции прокомментировали открытие уголовного дела против экспертов

Через несколько часов после появления в социальной сети заявления адвоката Дронова опубликовано новое сообщение о закрытии уголовного дела.


// facebook

«Полиция уже закрыла уголовное производство по экспертам, которые делали автотехническая исследования по делу Зайцевой-Дронова, за отсутствием состава преступления», - только что сообщили в полиции.

«Материалы в Холодногорский ОП передали 1 апреля Обращения адвоката были в конце января. По решению суда внесенно в ЕРДР 2 апреля. 26 апреля дело было закрыто «за отсутствием состава преступления» - сообщается в комментарии пресс-службы Нацполиции.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица об этом узнал из СМИ и будет обжаловать через суд.

Источник:   facebook.com/tetyana.dotsyak
 Тэги:  эксперты, дело, харьков, комментарий, закрытие, адвокат, дронов
 
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