02.05.2019 14:20

Во время грозы молния сорвала флаг с памятника на «23 августа» (ФОТО)

Молния попала в памятник Воину-освободителю - активисты обещают снова разместить национальный символ на монументе



Фото: NewsRoom

1 мая в Харькове на улице 23 августа молния попала в памятник Воину-освободителю и срезала украинский флаг. О происшествии сообщили очевидцы случившегося в социальных сетях.

Инцидент случился во время вчерашней грозы. Сам момент удара в объективы случайных свидетелей не попал. Однако в данный момент флага на памятнике нет, а от деревянного древка осталась лишь часть.

«Молния ударила в металлический штырь, на котором был закреплен флаг. Стяг упал. Все длилось буквально пару секунд, но грохот был такой, будто снаряд взорвался. Даже не сразу поняла, что случилось», - рассказала очевидец Ирина Комлыкова.