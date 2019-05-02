Во время грозы молния сорвала флаг с памятника на «23 августа» (ФОТО)

Молния попала в памятник Воину-освободителю - активисты обещают снова разместить национальный символ на монументе
1 мая в Харькове на улице 23 августа молния попала в памятник Воину-освободителю и срезала украинский флаг. О происшествии сообщили очевидцы случившегося в социальных сетях.
Инцидент случился во время вчерашней грозы. Сам момент удара в объективы случайных свидетелей не попал. Однако в данный момент флага на памятнике нет, а от деревянного древка осталась лишь часть.
«Молния ударила в металлический штырь, на котором был закреплен флаг. Стяг упал. Все длилось буквально пару секунд, но грохот был такой, будто снаряд взорвался. Даже не сразу поняла, что случилось», - рассказала очевидец Ирина Комлыкова.
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Облачная погода будет держаться до самого вечера. Днем будет идти мелкий дождь, местами с грозой, который через некоторое время должен закончиться.
Если вы любите такую рыбу, как тунец, тогда можете смело отметить в календаре красным 2 мая.
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