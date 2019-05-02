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02.05.2019  14:20   

Во время грозы молния сорвала флаг с памятника на «23 августа» (ФОТО)

Молния попала в памятник Воину-освободителю - активисты обещают снова разместить национальный символ на монументе


Фото: NewsRoom

1 мая в Харькове на улице 23 августа молния попала в памятник Воину-освободителю и срезала украинский флаг. О происшествии сообщили очевидцы случившегося в социальных сетях.

Инцидент случился во время вчерашней грозы. Сам момент удара в объективы случайных свидетелей не попал. Однако в данный момент флага на памятнике нет, а от деревянного древка осталась лишь часть.

«Молния ударила в металлический штырь, на котором был закреплен флаг. Стяг упал. Все длилось буквально пару секунд, но грохот был такой, будто снаряд взорвался. Даже не сразу поняла, что случилось», - рассказала очевидец Ирина Комлыкова.

Источник:   newsroom
 Тэги:  гроза, воин освободитель, харьков, флаг, сгорел
 
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