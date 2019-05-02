02.05.2019 14:31

От удара молнии под Харьковом загорелось 25 тонн соломы

Спасателям удалось сдержать распространение огня на жилые дома.



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1 мая в 19:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на пустыре в селе Николо-Камышеватая Красноградского района Харьковской области.

Местные жители, чьи дома были в 50 метрах от прошлогодней скирды соломы одного из сельскохозяйственных предприятий, видели, как в нее попал грозовой разряд. Над скирдой сразу поднялся большой столб пламени.



К месту вызова было направлено оперативное отделение 43-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне в составе 5 спасателей. На помощь спасателям также отправилась приспособленная для целей пожаротушения техника Камышеватского молочного комплекса вместе с его сотрудниками.

На момент прибытия пожарных копна площадью 70 кв. м, где было около 25 тонн соломы, уже была полностью охвачена огнем. Вокруг очага пожара была сухая трава, которая могла загореться, и пламя таким образом могло добраться частных имений.

Задача спасателей заключалась в защите жилых помещений от этого пожара. В 21:43 пожар был локализован и в 9:35 полностью ликвидирован. Имущество жителей села не пострадало.