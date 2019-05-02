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02.05.2019  14:49   

Помогал убийце инсценировать изнасилование и спрятать труп: приговор вынесен

Мужчины перенесли тело погибшей в заброшенное здание и разорвали на ней вещи.


khar.gp.gov.ua
Золочевский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который помогал знакомому прятать тело убитой жены и инсценировать изнасилование.
 
Напомним, в октябре минувшего года в полицию обратился житель села Феськи и рассказал, что нашел в заброшенном здании полуобнаженный труп женщины. На месте силовики установили, что причиной смерти стала асфиксия.
 
В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что 26 октября погибшая поссорилась с мужем и предложила ему развестись. Взбешенный супруг задушил жертву, а затем вместе с подельником отнес труп в заброшенный дом. Там злоумышленники пытались инсценировать изнасилование, разорвав на теле вещи и нижнее белье. Кроме того, подсудимый помог знакомому избавиться от мобильного телефона убитой.
 
Во время разбирательства фигурант признал вину и пошел на сделку с прокуратурой. За сокрытие преступления суд приговорил мужчину к году лишения свободы с заменой тюремного заключения на аналогичный испытательный срок. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  смерть, убийство и инсценировка изнасилования, харьков
 
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