02.05.2019 14:49

Помогал убийце инсценировать изнасилование и спрятать труп: приговор вынесен

Мужчины перенесли тело погибшей в заброшенное здание и разорвали на ней вещи.



khar.gp.gov.ua

Золочевский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который помогал знакомому прятать тело убитой жены и инсценировать изнасилование.

Напомним, в октябре минувшего года в полицию обратился житель села Феськи и рассказал, что нашел в заброшенном здании полуобнаженный труп женщины. На месте силовики установили, что причиной смерти стала асфиксия.

В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что 26 октября погибшая поссорилась с мужем и предложила ему развестись. Взбешенный супруг задушил жертву, а затем вместе с подельником отнес труп в заброшенный дом. Там злоумышленники пытались инсценировать изнасилование, разорвав на теле вещи и нижнее белье. Кроме того, подсудимый помог знакомому избавиться от мобильного телефона убитой.

Во время разбирательства фигурант признал вину и пошел на сделку с прокуратурой. За сокрытие преступления суд приговорил мужчину к году лишения свободы с заменой тюремного заключения на аналогичный испытательный срок. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.