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02.05.2019  15:19   

На Лысой горе найден труп (ФОТО)

Тело обнаружено на одно из остановок.


https://www.facebook.com/h.saltovka
Как сообщают социальные сети, на улице Куриловской обнаружен труп.
 
Тело найдено на остановке общественного транспорта. 
 
Официальная информация уточняется.
Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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