02.05.2019 16:16

В Харькове произошло ограбление на полмиллиона гривен

Инцидент случился в Московском районе города.



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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, 30 апреля в Московском районе Харькова неизвестные похитили из квартиры крупную сумму в иностранной валюте и украшения.

Вчера в 18:40 к стражам порядка обратилась девушка 1993 года рождения и рассказала, что неизвестные обокрали ее квартиру на улице Гарибальди.

В период между 23 и 30 апреля злоумышленники подобрали ключи и проникли в ее жилье. Добычей воров стали $20 тысяч, а также 4000 гривен и ювелирные изделия. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая изъяла вещественные доказательства.