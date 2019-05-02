Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове произошло ограбление на полмиллиона гривен
02.05.2019  16:16   

В Харькове произошло ограбление на полмиллиона гривен

Инцидент случился в Московском районе города.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, 30 апреля в Московском районе Харькова неизвестные похитили из квартиры крупную сумму в иностранной валюте и украшения.
 
Вчера в 18:40 к стражам порядка обратилась девушка 1993 года рождения и рассказала, что неизвестные обокрали ее квартиру на улице Гарибальди.
 
В период между 23 и 30 апреля злоумышленники подобрали ключи и проникли в ее жилье. Добычей воров стали $20 тысяч, а также 4000 гривен и ювелирные изделия. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая изъяла вещественные доказательства. 
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  ограбление, полмиллиона, харьков
 
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