02.05.2019 17:11

Почти четыре сотни харьковчан решили разоружиться и не сидеть в тюрьме (ФОТО)

Люди сдали в полицию 369 единиц оружия.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в течение апреля жители Харькова и области также добровольно принесли в подразделения полиции 117 спецсредств, 231 снаряд, 255 мин и 209 гранат. От уголовной ответственности освобожден 83 гражданина.

Среди сданного оружия есть 40 единиц нарезного армейских образцов, 208 гладкоствольных охотничьих ружей, 83 единицы холодного и 7 единиц самодельного оружия.

Также граждане сдали 117 спецсредств, среди которых газовые пистолеты и револьверы, оружие для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.

Напоминаем, что в соответствии с ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности. Незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ наказывается лишение свободы на срок до 7 лет.