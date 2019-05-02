Главная Новости Криминал и происшествия Почти четыре сотни харьковчан решили разоружиться и не сидеть в тюрьме (ФОТО)
02.05.2019  17:11   

Почти четыре сотни харьковчан решили разоружиться и не сидеть в тюрьме (ФОТО)

Люди сдали в полицию 369 единиц оружия.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в течение апреля жители Харькова и области также добровольно принесли в подразделения полиции 117 спецсредств, 231 снаряд, 255 мин и 209 гранат. От уголовной ответственности освобожден 83 гражданина.
 
Среди сданного оружия есть 40 единиц нарезного армейских образцов, 208 гладкоствольных охотничьих ружей, 83 единицы холодного и 7 единиц самодельного оружия.
 
Также граждане сдали 117 спецсредств, среди которых газовые пистолеты и револьверы, оружие для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.     
 
Напоминаем, что в соответствии с ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности. Незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ наказывается лишение свободы на срок до 7 лет.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  оружие, харьков
 
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