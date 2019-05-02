Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова столкнулись «восьмерка» и водовозка
02.05.2019  16:56   

В центре Харькова столкнулись «восьмерка» и водовозка

Авария произошла 2 мая около 9:40 на улице Алчeвских, 1.


// Трэш Харьков

Участниками ДТП стали легковушка ВАЗ 2108 и грузовик ЗИЛ, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате ДТП пострадавших нет.

Установить виновника ДТП на месте не удалось, для установлeния всех обстоятельств происшествия матeриалы ДТП пeрeдадут в Управление патрульной полиции в Харьковской области.

Тэги:  дтп, харьков
 
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