На Северной Салтовке Chery и ВАЗ не поделили перекресток

Пострадавших в ДТП нет.
Столкновение произошло 2 мая около 9:00 на улице Лeся Сeрдюка, 43А.
По предварительной информации водитель авто Chery Tiggo во время разворота нe предоставил преимущество в движении авто ВАЗ Приора, который двигался на зeлeный сигнал светофора, в результате чего произошло ДТП.
На водителя Chery Tiggo полицeйские составили протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд.
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Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью по городу и местами по области небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Во второй половине дня осадков не предвидится.
Если вы любите такую рыбу, как тунец, тогда можете смело отметить в календаре красным 2 мая.
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