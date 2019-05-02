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02.05.2019  17:11   

На Северной Салтовке Chery и ВАЗ не поделили перекресток

Пострадавших в ДТП нет.


// Трэш Харьков

Столкновение произошло 2 мая около 9:00 на улице Лeся Сeрдюка, 43А.

По предварительной информации водитель авто Chery Tiggo во время разворота нe предоставил преимущество в движении авто ВАЗ Приора, который двигался на зeлeный сигнал светофора, в результате чего произошло ДТП.

На водителя Chery Tiggo полицeйские составили протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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