02.05.2019 18:32

Слишком хитрый бизнесмен лишился дома стоимостью более 11 миллионов

Прокуратура через суд вернула государству многоэтажку, которую за три года так и не начал достраивать предприниматель.



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Как сообщает Прокуратура, реально выполнено решение хозяйственного суда области о возврате в государственную собственность 40-квартирного жилого дома, на чем Прокуратура и настаивала.

Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, речь идет о недостроенной многоэтажке в с. Пятигорское Балаклейского района.

В 2000 году дом, который находился на стадии строительства, приобрел в собственность харьковчанин.

По условиям договора купли-продажи мужчина должне был сохранить первоначальное назначение сооружения и ввести дом в эксплуатацию в течение 3 лет. Однако новый владелец никаких работ на объекте не проводил, поэтому условия договора не выполнил.

Сооружение простояло в неизменном состоянии. Вместе с тем своевременное введение дома в эксплуатацию могло бы обеспечить жильем несколько десятков семей.

Ввиду нарушения требований договора купли-продажи со стороны покупателя, прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил исковые требования в полном объеме.

На сегодня под контролем местной прокураты судебное решение реально выполнены.

По заключению экспертов, стоимость недостроя, возвращенной в государственную собственность, превышает 11 500 000. грн.