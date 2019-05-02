Главная Новости Криминал и происшествия Слишком хитрый бизнесмен лишился дома стоимостью более 11 миллионов
02.05.2019  18:32   

Слишком хитрый бизнесмен лишился дома стоимостью более 11 миллионов

Прокуратура через суд вернула государству многоэтажку, которую за три года так и не начал достраивать предприниматель.


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Как сообщает Прокуратура, реально выполнено решение хозяйственного суда области о возврате в государственную собственность 40-квартирного жилого дома, на чем Прокуратура и настаивала.
 
Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, речь идет о недостроенной многоэтажке в с. Пятигорское Балаклейского района.
 
В 2000 году дом, который находился на стадии строительства, приобрел в собственность харьковчанин.
 
По условиям договора купли-продажи мужчина должне был сохранить первоначальное назначение сооружения и ввести дом в эксплуатацию в течение 3 лет. Однако новый владелец никаких работ на объекте не проводил, поэтому условия договора не выполнил.
 
Сооружение простояло в неизменном состоянии. Вместе с тем своевременное введение дома в эксплуатацию могло бы обеспечить жильем несколько десятков семей.
 
Ввиду нарушения требований договора купли-продажи со стороны покупателя, прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил исковые требования в полном объеме.
 
На сегодня под контролем местной прокураты судебное решение реально выполнены.
 
По заключению экспертов, стоимость недостроя, возвращенной в государственную собственность, превышает 11 500 000. грн.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, хитрый предприниматель, харьков
 
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