Главная Новости Криминал и происшествия Няня, избивавшая девочку с ДЦП, не явилась в суд
02.05.2019  19:34   

Няня, избивавшая девочку с ДЦП, не явилась в суд

В Харькове в Дзержинском райсуде состоялось судебное заседание по делу няни, избившей ребенка с ДЦП.


//objectiv.tv
Как сообщает МГ Объектив, по словам адвоката обвиняемой, у Светланы Савченко случился гипертонический криз.
 
На судебное заседание Светлана Савченко не явилась. По сведениям ее адвоката ей утром стало плохо, сильно поднялось давление.
 
Адвокат потерпевшей семьи Лариса Иммилейла Абдуллаева-Мартиросян отметила, что таким образом обвиняемая пытается затянуть судебный процесс. И подала ходатайство, чтобы выяснить, поступала ли Савченко сегодня в больницу.
 
Следующее заседание назначено на 14 июня в 14:00.
 
Напоминаем, в прошлом году правоохранители задержали женщину, работавшую няней за избиение ребенка с ДЦП.
 
Светлана Савченко обвиняется в том, что, работая няней, несколько месяцев избивала свою подопечную- девочку, страдающую ДЦП. На теле 14-летней Валерии Сандеви было обнаружено 106 следов от ударов.
Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  била ребенка, няня избивала, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Как в Харькове будут праздновать 9 Мая
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 