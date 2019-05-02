02.05.2019 19:34

Няня, избивавшая девочку с ДЦП, не явилась в суд

В Харькове в Дзержинском райсуде состоялось судебное заседание по делу няни, избившей ребенка с ДЦП.



//objectiv.tv

Как сообщает МГ Объектив, по словам адвоката обвиняемой, у Светланы Савченко случился гипертонический криз.

На судебное заседание Светлана Савченко не явилась. По сведениям ее адвоката ей утром стало плохо, сильно поднялось давление.

Адвокат потерпевшей семьи Лариса Иммилейла Абдуллаева-Мартиросян отметила, что таким образом обвиняемая пытается затянуть судебный процесс. И подала ходатайство, чтобы выяснить, поступала ли Савченко сегодня в больницу.

Следующее заседание назначено на 14 июня в 14:00.

Напоминаем, в прошлом году правоохранители задержали женщину, работавшую няней за избиение ребенка с ДЦП.

Светлана Савченко обвиняется в том, что, работая няней, несколько месяцев избивала свою подопечную- девочку, страдающую ДЦП. На теле 14-летней Валерии Сандеви было обнаружено 106 следов от ударов.