Няня, избивавшая девочку с ДЦП, не явилась в суд

В Харькове в Дзержинском райсуде состоялось судебное заседание по делу няни, избившей ребенка с ДЦП.
Замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к вашей заветной цели. Звезды предвещают удачу в денежном плане.
Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью по городу и местами по области небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Во второй половине дня осадков не предвидится.
Если вы любите такую рыбу, как тунец, тогда можете смело отметить в календаре красным 2 мая.
влажн.:
давл.:
ветер: