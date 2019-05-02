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02.05.2019  19:19   

Пасхальная поножовщина в ТРК: любовь, кровь и женская месть (ФОТО)

Причиной женской стычки на кассе и ножевого ранения стал любовный треугольник.


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Как сообщает Харьковю. Комментарии причиной того, что в Харькове па Пасху покупатель в ТРК Украина бросилась на сотрудницу фитнес-клуба с ножом и срезала с нее прядь волос, стал любовный треугольник и ревность.
 
Они и прявились на кассе супермаркета «Сильпо» между двумя молодыми женщинами, в 19:30.
 
26-летняя сотрудница спортивного клуба «Территория Fitness» после разрыва с молодым человеком, который оставил ее ради 22-летней девушки, докучала сопернице оскорбительными сообщениями и угрозами, рассказали «Комментариям. Харьков» в Национальной полиции Харьковской области.
 
И когда судьба свела этих женщин на одной кассе, младшая и более удачливая в любви решила обзавестись еще одним трофеем – словно молодого человека ей было недостаточно – срезать с рыжей головы предшественницы прядь волос. А заодно и расквитаться за оскорбительные послания и угрозы. Девушка вытащила нож из кармана – несомненно, все молодые и адекватные 22-летние харьковчанки носят в дамских сумочках и карманах финки, заточки и стилеты – и взялась снимать скальп. К ее немалому удивлению, соперница почувствовала, как лишается волос, обернулась. И, увидев нож перед лицом, ухватилась за него рукой – очевидно, защищаясь. В этот момент она и порезала руку.
 
Показания свидетелей и объяснения, которые дала 22-летняя любительница скальпов, опровергают публичное заявление сотрудницы фитнес-клуба Евдокии Орловой о том, что «некая дама умышленно нанесла ножевые ранения в область кисти». Свою версию случившегося сотрудники фитнес-клуба и пострадавшая рассказывать корреспонденту «Комментариев. Харьков» не стали – до окончания следствия. Этого, впрочем, придется ждать долго – по факту инцидента уголовное дело не открыли и в ЕРДР не внесли, потому что потерпевшая не написала заявление в полицию.
 
Инцидент между двумя женщинами действительно произошел из-за ревности, подтвердил "Комментариям. Харьков" адвокат пострадавшей Андрей Гагун.
 
Сейчас его клиентка избегает публичного общения - из-за стресса и угроз. А еще у девушки изрезаны три пальца на руке. 
 
 
Источник:   Комментарии. Харьков
 Тэги:  пасха, поножовщина, харьков
 
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