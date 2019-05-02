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02.05.2019  19:53   

Харьковских копов обвиняют в вымогательстве взятки у водителя (ВИДЕО)

В областном управлении патрульной полиции сообщили, что проводят проверку по данному факту.


Харьковских копов обвиняют в вымогательстве взятки у водителя (ВИДЕО)
 
 
Видео с соответствующей записью появилось в на YouTube-канале
 
Обвиняют патрульных, стоявших на посту в Валковском районе Харьковской области, в вымогательстве взятки у водителя. 
 
К общественникам обратился отец мужчины, задержанного правоохранителями. По его словам, копы якобы попытались привлечь его сына к ответственности за пьяное вождение и ДТП. Более того: мужчина обвинил стражей порядка в том, что они избили водителя и приковали его наручниками к багажнику авто, а после - предложили решить вопрос "полюбовно"
 
"Они мне предложили назвать сумму. Я сказал, что не знаю "цен". Полицейские отошли, поговорили, позвонили кому-то и заявили - три тысячи гривен. Я предложил две, но они не согласились. После этого я поехал за деньгами и вернулся с Владом (блогером - прим.ред)", - рассказал отец задержанного.
 
После приезда следственно-оперативной группы деньги были найдены рядом с автомобилем патрульной полиции. При этом номера купюр были заранее сфотографированы. Свою правоту блогер также обещал подтвердить аудиозаписью, на которой якобы зафиксирован факт дачи взятки.
 
Позднее на месте происшествия появился и сам потерпевший, но коп заявил, что не задерживал его и впервые видит. В управлении патрульной полиции Харьковской области сообщили, что сейчас по данному поводу проходит проверка.
Тэги:  вымогательство, полиция, харьков
 
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