02.05.2019 19:53

Харьковских копов обвиняют в вымогательстве взятки у водителя (ВИДЕО)

В областном управлении патрульной полиции сообщили, что проводят проверку по данному факту.



Харьковских копов обвиняют в вымогательстве взятки у водителя (ВИДЕО)



Видео с соответствующей записью появилось в на YouTube-канале

Обвиняют патрульных, стоявших на посту в Валковском районе Харьковской области, в вымогательстве взятки у водителя.

К общественникам обратился отец мужчины, задержанного правоохранителями. По его словам, копы якобы попытались привлечь его сына к ответственности за пьяное вождение и ДТП. Более того: мужчина обвинил стражей порядка в том, что они избили водителя и приковали его наручниками к багажнику авто, а после - предложили решить вопрос "полюбовно"

"Они мне предложили назвать сумму. Я сказал, что не знаю "цен". Полицейские отошли, поговорили, позвонили кому-то и заявили - три тысячи гривен. Я предложил две, но они не согласились. После этого я поехал за деньгами и вернулся с Владом (блогером - прим.ред)", - рассказал отец задержанного.

После приезда следственно-оперативной группы деньги были найдены рядом с автомобилем патрульной полиции. При этом номера купюр были заранее сфотографированы. Свою правоту блогер также обещал подтвердить аудиозаписью, на которой якобы зафиксирован факт дачи взятки.

Позднее на месте происшествия появился и сам потерпевший, но коп заявил, что не задерживал его и впервые видит. В управлении патрульной полиции Харьковской области сообщили, что сейчас по данному поводу проходит проверка.