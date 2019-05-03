03.05.2019 10:02

Исколотый ножом труп в одеяле нашли возле заброшенного дома

На Харьковщине мужчина убил знакомого и завладел его личными вещами.



// Нацполиция

2 мая в дежурную часть обратилась 62-летняя жительница города Мерефа. Женщина сообщила, что несколько дней назад ушел из дома ее 37-летний сын и до настоящего времени не вернулся, на телефонные звонки не отвечает.



Следственно-оперативная группа обнаружила на территории соседнего заброшенного дома тело без вести пропавшего мужчины. Умерший был завернут в одеяло. На его теле эксперты обнаружили многочисленные ножевые ранения. Кроме того установлено, что у погибшего пропали два мобильных телефона и личные вещи.



Правоохранителям удалось оперативно выйти на след злоумышленника. Им оказался 22-летний харьковчанин. В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что 29 апреля злоумышленник находился по месту жительства погибшего. Вдруг между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость нанес ножом хозяину домовладения около 10 ударов в область туловища и грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался.



Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник завернул тело в одеяло и спрятал его на территории соседней заброшенного здания в кустарнике, прикрыв еще сверху старыми дверями.



Следователем открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.