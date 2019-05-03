«Зажигательная» парковка во дворе многоэтажки (ФОТО)

Немышлянская район: спасатели ликвидировали пожар в автомобилях, припаркованных во дворе у жилой многоэтажки
3 мая в 2:26 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле «Mersedes», припаркованном во дворе у жилой шестнадцатиэтажки на ул. Амосова, 7 города Харькова.
К месту происшествия немедленно прибыли спасатели 5-й Государственной пожарно-спасательной части в составе двух отделений на автоцистернах.
На тот момент горели моторный отсек и частично кузов автомобиля «Mersedes Benz» 1995 г.в.
Кроме того огонь частично перекинулся еще на две машины. В автомобиле ВАЗ 2104 2002 г.в. горел салон и кузов, а в автомобиле «Chery Amulet» 2008 г.в. поплавився задний бампер.
Общая площадь пожара составила около 5 кв.м.
Ее локализовали уже в 02:40 и ликвидировали в 3:29. Причина возникновения пожара выясняется.
Звезды способны не только наделить активностью и энергией, но и порадовать приятными сюрпризами, в том числе материальными.
Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью по городу и местами по области небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Во второй половине дня осадков не предвидится.
В этот день 1991 года была подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
влажн.:
давл.:
ветер: