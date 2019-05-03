03.05.2019 11:18

«Зажигательная» парковка во дворе многоэтажки (ФОТО)

Немышлянская район: спасатели ликвидировали пожар в автомобилях, припаркованных во дворе у жилой многоэтажки



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3 мая в 2:26 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле «Mersedes», припаркованном во дворе у жилой шестнадцатиэтажки на ул. Амосова, 7 города Харькова.

К месту происшествия немедленно прибыли спасатели 5-й Государственной пожарно-спасательной части в составе двух отделений на автоцистернах.

На тот момент горели моторный отсек и частично кузов автомобиля «Mersedes Benz» 1995 г.в.

Кроме того огонь частично перекинулся еще на две машины. В автомобиле ВАЗ 2104 2002 г.в. горел салон и кузов, а в автомобиле «Chery Amulet» 2008 г.в. поплавився задний бампер.

Общая площадь пожара составила около 5 кв.м.

Ее локализовали уже в 02:40 и ликвидировали в 3:29. Причина возникновения пожара выясняется.