Харьковские взрывотехники обновили список обезвреженных боеприпасов и разминирования (ФОТО)

Пиротехники ГСЧС разминировали за сутки более 250 единиц взрывоопасных предметов
2 мая пиротехническая группа Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины дважды выезжала на вызов для разминирования боеприпасов времен Второй мировой войны.
Работы по разминированию проводились в Лозовском и Купянском районах области. Всего за сутки пиротехники обезвредили 261 боеприпас, среди которых 250 артснарядов разного калибра и 11 минометных мин калибра 82мм.
Наибольшая находка взрывоопасных предметов была обнаружена в балке около села Краснопавловка Лозовского района. Там пиротехники было изъято, а затем уничтожено 233 боеприпасов времен Второй мировой войны.
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