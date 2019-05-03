03.05.2019 11:38

Харьковские взрывотехники обновили список обезвреженных боеприпасов и разминирования (ФОТО)

Пиротехники ГСЧС разминировали за сутки более 250 единиц взрывоопасных предметов



://kharkiv.dsns.gov.ua

2 мая пиротехническая группа Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины дважды выезжала на вызов для разминирования боеприпасов времен Второй мировой войны.

Работы по разминированию проводились в Лозовском и Купянском районах области. Всего за сутки пиротехники обезвредили 261 боеприпас, среди которых 250 артснарядов разного калибра и 11 минометных мин калибра 82мм.

Наибольшая находка взрывоопасных предметов была обнаружена в балке около села Краснопавловка Лозовского района. Там пиротехники было изъято, а затем уничтожено 233 боеприпасов времен Второй мировой войны.