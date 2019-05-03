03.05.2019 12:15

Водитель, на новинке китайского автопрома, сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе (ФОТО)

17-летний парень с ушибами и ссадинами был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



://hk.npu.gov.ua

Несмотря на страшные фото с места происшествия - состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное.

Информация об аварии на перекрестке улицы Клочковской и переулка Кравцова поступила в полицию 2 мая, около 13:20.

Предварительно установлено, что потерпевший перебегал дорогу по пешеходному переходу, однако водитель автомобиля MG-6 «из-за погодных условий» не успел/захотел затормозить и совершил наезд на парня.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.