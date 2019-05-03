Главная Новости Криминал и происшествия Водитель, на новинке китайского автопрома, сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе (ФОТО)
03.05.2019  12:15   

Водитель, на новинке китайского автопрома, сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе (ФОТО)

17-летний парень с ушибами и ссадинами был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.


://hk.npu.gov.ua

Несмотря на страшные фото с места происшествия - состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное.

Информация об аварии на перекрестке улицы Клочковской и переулка Кравцова поступила в полицию 2 мая, около 13:20.

Предварительно установлено, что потерпевший перебегал дорогу по пешеходному переходу, однако водитель автомобиля MG-6 «из-за погодных условий» не успел/захотел затормозить и совершил наезд на парня.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  клочковская, переход, харьков, авария, пешеход, состояние
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.03 Живая природа В ботаническом саду на Клочковской распускаются цветы (ФОТО)   26.12 Криминал и происшествия ДТП: неуступчивый француз столкнулся с итальянцем (ФОТО) 06.11 Дороги и транспорт По улице Клочковской организован временный объезд
 
 

Видео

Как в Харькове будут праздновать 9 Мая
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 