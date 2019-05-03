Водитель, на новинке китайского автопрома, сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе (ФОТО)

17-летний парень с ушибами и ссадинами был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Несмотря на страшные фото с места происшествия - состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное.
Информация об аварии на перекрестке улицы Клочковской и переулка Кравцова поступила в полицию 2 мая, около 13:20.
Предварительно установлено, что потерпевший перебегал дорогу по пешеходному переходу, однако водитель автомобиля MG-6 «из-за погодных условий» не успел/захотел затормозить и совершил наезд на парня.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.
Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Звезды способны не только наделить активностью и энергией, но и порадовать приятными сюрпризами, в том числе материальными.
Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью по городу и местами по области небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Во второй половине дня осадков не предвидится.
В этот день 1991 года была подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
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