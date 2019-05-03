В Харькове осудили женщину, которая убила престарелую родственницу «от усталости»

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По данным ведомства, Московский районный суд Харькова признал виновной 47-летнюю женщину в убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, злоумышленница приговорили к 7,5 годам лишения свободы.
Трагедия случилась в конце февраля.
Осужденная более полугода ухаживала за пожилой теткой мужа.
79-летнюю бабушку супруг убийцы перевез в свою квартиру, потому что старушка чувствовала себя плохо и ей было тяжело себя обслуживать.
Отношения между женщинами не сложились. Они часто не могли найти общего языка. Во время очередного конфликта младшая женщина схватила подушку и закрыла им лицо старушки.
Удерживая подушку, женщина руками сдавила шею пожилой родственницы.
Остановилась только тогда, когда пенсионерка перестала подавать признаки жизни.
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Звезды способны не только наделить активностью и энергией, но и порадовать приятными сюрпризами, в том числе материальными.
Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью по городу и местами по области небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Во второй половине дня осадков не предвидится.
В этот день 1991 года была подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
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