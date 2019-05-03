03.05.2019 12:41

В Харькове осудили женщину, которая убила престарелую родственницу «от усталости»

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.



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По данным ведомства, Московский районный суд Харькова признал виновной 47-летнюю женщину в убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, злоумышленница приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

Трагедия случилась в конце февраля.

Осужденная более полугода ухаживала за пожилой теткой мужа.

79-летнюю бабушку супруг убийцы перевез в свою квартиру, потому что старушка чувствовала себя плохо и ей было тяжело себя обслуживать.

Отношения между женщинами не сложились. Они часто не могли найти общего языка. Во время очередного конфликта младшая женщина схватила подушку и закрыла им лицо старушки.

Удерживая подушку, женщина руками сдавила шею пожилой родственницы.

Остановилась только тогда, когда пенсионерка перестала подавать признаки жизни.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.