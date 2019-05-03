Главная Новости Криминал и происшествия Ножом в грудь: мужчина посчитал, что ему надо убить соседа (ФОТО)
03.05.2019  12:57   

Ножом в грудь: мужчина посчитал, что ему надо убить соседа (ФОТО)

Харьковская полиция задержала преступника за совершение покушения на жизнь человека.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, происшествие случилось 27 апреля около 14:00 в одной из квартир жилого дома по бульвару Ивана Каркача. В ходе ссоры на почве внезапно возникших неприязненных отношений 54-летний житель Индустриального района схватил нож и ударил своего соседа.
 
42-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии с проникающим ножевым ранением был госпитализирован в больницу. С места происшествия изъят нож и одеждуа с пятнами бурого цвета.
 
По словам начальника Индустриального отдела полиции Сергея Денисенко, по данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  покушение, чуть не убил, харьков, убить соседа
 
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