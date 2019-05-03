03.05.2019 12:57

Ножом в грудь: мужчина посчитал, что ему надо убить соседа (ФОТО)

Харьковская полиция задержала преступника за совершение покушения на жизнь человека.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, происшествие случилось 27 апреля около 14:00 в одной из квартир жилого дома по бульвару Ивана Каркача. В ходе ссоры на почве внезапно возникших неприязненных отношений 54-летний житель Индустриального района схватил нож и ударил своего соседа.

42-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии с проникающим ножевым ранением был госпитализирован в больницу. С места происшествия изъят нож и одеждуа с пятнами бурого цвета.

По словам начальника Индустриального отдела полиции Сергея Денисенко, по данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.