Самоубица с площади Конституции: мужчина хотел спрыгнуть с карниза (ФОТО, ВИДЕО)

Патрульные спасли человека, который, жалуясь на жизнь, хотел покончить с собой.
Звезды способны не только наделить активностью и энергией, но и порадовать приятными сюрпризами, в том числе материальными.
Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью по городу и местами по области небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Во второй половине дня осадков не предвидится.
В этот день 1991 года была подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
влажн.:
давл.:
ветер: