03.05.2019 13:49

Харьковские копы выявили более сотни нелегалов (ФОТО)

С начала общегосударственных профилактических мероприятий по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере полицейские обнаружили 105 иностранцев, незаконно пребывающих на территории нашего государства.



Харьковские копы выявили более сотни нелегалов (ФОТО)



На правонарушителей составлены протоколы по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. В отношении иностранцев в Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области направлены 105 представлений о принудительном возвращении их в страну происхождения. Направлено 101 представления о запрете въезда в Украину сроком на 3 года иностранцам и лицам без гражданства.

Относительно 10 нелегальных мигрантов направлено представление о сокращении временного пребывания на территории Украины, в отношении еще одного иностранца - представление об отмене вида на жительство и отмене разрешения на иммиграцию.

Кроме того, во время проведения операции была обнаружена группа из 4 граждан Республики Индия, которые находились на территории Украины с нарушением миграционного законодательства. В отношении нарушителей были составлены протоколы по ст. 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях. На основании решения суда они сейчас находятся в пункте временного пребывания иностранцев с целью принудительного выдворения из запретом дальнейшего въезда на территорию Украины сроком на 3 года.

Всего за время проведения операции «Мигрант» працивникиГУНП в Харьковской области обнаружили на территории Харькова и области 1205 фактов нарушения административного законодательства иностранцами, из них - 59 по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) и 35 - по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 315 000 180 гривен.

15 иностранцам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. В суд с обвинительным актом направлено 16 уголовных производств о правонарушениях, совершенных иностранцами.

Общегосударственные профилактические мероприятия продлятся до 31 мая текущего года.

Работники полиции регулярно проводят отработку города и области совместно с сотрудниками ГУ ГТС Украины в Харьковской области.