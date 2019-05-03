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03.05.2019  14:19   

В Харькове - три заминированных объекта: идет эвакуация людей и проверка

Работники полиции проверяют информацию о заминировании двух отелей и торгового центра в Харькове.


В Харькове - три заминированных объекта: идет эвакуация людей и проверка
По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.        
 
Сообщение о закладке взрывчатки в объектах на проспекте Гагарина, улице Нестерова и Героев Труда поступило в полицию 3 мая около 12:00.
 
В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Тэги:  минирование, эвакуация, харьков
 
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