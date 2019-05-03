03.05.2019 14:19

В Харькове - три заминированных объекта: идет эвакуация людей и проверка

Работники полиции проверяют информацию о заминировании двух отелей и торгового центра в Харькове.



В Харькове - три заминированных объекта: идет эвакуация людей и проверка



По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

Сообщение о закладке взрывчатки в объектах на проспекте Гагарина, улице Нестерова и Героев Труда поступило в полицию 3 мая около 12:00.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.