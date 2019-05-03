03.05.2019 15:05

750 килограмм за месяц – столько рыбного молодняка уничтожили браконьеры

В период с 1 по 30 апреля рыбоохранными патрульными Харьковщины выявлено 144 нарушения законодательства в сфере охраны водных биоресурсов.



//khr.darg.gov.ua

Составлено 90 протоколов за грубое нарушение правил рыболовства, 15 протоколов за нарушение правил рыболовства, четыре - за реализацию запрещенных орудий лова и 18 - за нарушение порядка приобретения, сбыта и распространения объектов животного мира.



«В течение месяца у нарушителей конфисковано 750 кг водных биоресурсов, из которых на рынках области – 204 кг. Кроме этого, изъято 147 единиц запрещенных орудий лова. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составляет 160 981,5 грн», - сообщил руководитель Харьковского рыбоохранного патруля Алексей Гоголь.



В суды передано 112 админматериалов для привлечения правонарушителей к административной ответственности.



Например, 4 апреля инспекторами рыбоохранного патруля зафиксировано грубое нарушение правил рыболовства. Так, житель с. Подлиман на территории Краснооскольского водохранилища с помощью сетки выловил 4,8 кг рыбы. Сумма нанесенного ущерба составила 357 грн. Запрещенное орудие лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.



17 апреля на рынке в г. Валки местный житель продавал 30 кг рыбы без документов. На нарушителя оформлен протокол по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП. Материалы дела переданы в Валковского районного суда Харьковской области. Рыбу оставили нарушителю на ответственное хранение до решения суда.



23 апреля на территории Краснокутского района, вблизи с. Константиновка разоблачили гражданина, который с помощью запрещенного лесовой сетки выловил 2 кг водных биоресурсов. На нарушителя оформлен протокол, орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.