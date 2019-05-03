Главная Новости Криминал и происшествия Тройное ДТП с маршруткой: пострадала пассажир отечественного автопрома
03.05.2019  15:58   

Тройное ДТП с маршруткой: пострадала пассажир отечественного автопрома

Авария произошла 3 мая около 8:20 на проспекте Гагарина.


// Трэш Харьков

Участниками ДТП стали три автомобиля – I-VAN, ЗАЗ 110307, ТАТА.

По предварительной информации, в результате ДТП в больницу госпитализировали пассажирку авто ЗАЗ 110307.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-опeративна группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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