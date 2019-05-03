Тройное ДТП с маршруткой: пострадала пассажир отечественного автопрома

Авария произошла 3 мая около 8:20 на проспекте Гагарина.
Участниками ДТП стали три автомобиля – I-VAN, ЗАЗ 110307, ТАТА.
По предварительной информации, в результате ДТП в больницу госпитализировали пассажирку авто ЗАЗ 110307.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-опeративна группа.
Звезды способны не только наделить активностью и энергией, но и порадовать приятными сюрпризами, в том числе материальными.
Погода исправляется: хотя местами еще могут пройти дожди, тепло вернется и выходные будут преимущественно солнечными.
В этот день 1991 года была подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
влажн.:
давл.:
ветер: