Тройное ДТП с маршруткой: пострадала пассажир отечественного автопрома

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Гороскоп по знакам Зодиака на 3 мая Звезды способны не только наделить активностью и энергией, но и порадовать приятными сюрпризами, в том числе материальными.

Прогноз погоды в Харькове на выходные Погода исправляется: хотя местами еще могут пройти дожди, тепло вернется и выходные будут преимущественно солнечными.