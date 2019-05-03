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03.05.2019  16:12   

В двух отелях и Караване бомб не обнаружено (ФОТО)

Информация о заминировании двух отелей и торгового центра в Харькове не подтвердилась.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в ходе проверки специалисты обследовали 43 600 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 4045 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.
 
Сообщение о закладке взрывчатки на трех объектах поступило в полицию 3 мая около 12:00.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативные группы, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
 
В отеле на проспекте Гагарина полицейские осмотрели 1100 кв. метров площади здания и 600 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 25 человек.
 
В отеле на улице Нестерова осмотрено 400 кв. метров площади здания и 1500 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 20 человек.
 
В ходе проверки торгового центра на улице Героев Труда правоохранители осмотрели 35 000 кв. метров площади здания и 5000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 4000 человек.
 
Никаких взрывных устройств или опасных веществ полицейские не обнаружили.
 
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского и Киевского отделов полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомба, харьков
 
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