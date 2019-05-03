Главная Новости Криминал и происшествия Автомобилистка, погубившая 19-летнего велосипедиста, предстанет перед судом
03.05.2019  17:19   

Автомобилистка, погубившая 19-летнего велосипедиста, предстанет перед судом

После аварии женщина не помогла пострадавшему, не вызвала медиков и даже не обратилась с такой просьбой к свидетелям.


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Прокуратура области направила в Дзержинский районный суд г.. Харькова обвинительный акт в отношении подозреваемого в смертельной аварии, в которой погиб 19-летний велосипедист.
 
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, 58-летней женщине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК Украины и ч. 1 ст. 135 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, и заведомое оставление потерпевшего без помощи).
 
Напомним, событие произошло 6 июля прошлого года у въезда в Областную клиническую больницу на пр. Независимости в Харькове. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, поворачивая налево, нарушила правила дорожного движения и сбил велосипедиста. йПри этом женщина не приняла никаких мер, чтобы помочь пострадавшему. Она не вызвала медиков и даже не обратилась с такой просьбой к свидетелям. От полученных травм молодой человек скончался в больнице в тот же день.
 
Если вина женщины, будет доказана в суде, ей грозит до 8 лет лишения свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  смерть, дтп, харьков, суд
 
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