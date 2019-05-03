03.05.2019 19:18

Смерть из-за секса: расправившемуся с женщиной мужчине вынесли приговор

Пьяный извращенец забил до смерти женщину, которая отказалась реализовывать его фантазии.



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Харьковский районный суд вынес приговор местному жителю, который забил насмерть женщину за отказ удовлетворить его сексуальные фантазии.

24 апреля 2018 года преступник познакомился с будущей жертвой на остановке общественного транспорта в поселке Малая Рогань.

После алкогольных возлияний пара занялась любовью на улице, а затем мужчина потребовал от потерпевшей вступить с ним в орогенитальный контакт.

Когда партнерша отказалась, обвиняемый схватил кусок асфальта и дважды ударил ее по голове.

Затем он воспользовался беспомощным состоянием женщины и поиздевался над ней извращенным способом. От полученных травм пострадавшая скончалась в "неотложке".

Во время разбирательства подсудимый признал свою вину, однако утверждал, что интимный контакт произошел по обоюдному согласию.

Муж погибшей рассказал, что супруга злоупотребляла алкоголем и самоустранилась от воспитания детей. В день трагедии он видел ее на остановке, но не стал выходить из транспорта.

За нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, и удовлетворение половой страсти неестественным образом суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы.

На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.