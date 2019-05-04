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04.05.2019  10:14   

Неумелый водитель под Харьковом насмерть сбил велосипедистку

Авария произошла 3 мая около 12:55 в поселке Слобожанское Змиевского района.


://hk.npu.gov.ua

30-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и сбил велосипедистку.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.

56-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась в карете скорой помощи. Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  авария, ваз, харьков, пригород, велосипед, жертва
 
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