Неумелый водитель под Харьковом насмерть сбил велосипедистку

Авария произошла 3 мая около 12:55 в поселке Слобожанское Змиевского района.
30-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и сбил велосипедистку.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.
56-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась в карете скорой помощи. Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Отличительная черта на сегодня – это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Старайтесь не терять головы.
Погода исправляется: хотя местами еще могут пройти дожди, тепло вернется и выходные будут преимущественно солнечными.
В субботу пасхальной недели отмечается Хороводница.
влажн.:
давл.:
ветер: