На Салтовке дерево «бросилось» под «копейку»

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали два человека.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, вчера, 3 мая, около 20:25 патрульные получили вызов о ДТП с пострадавшими на улице Ивана Камышева, 7.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2101 врезался в дерево. В результате ДТП медики госпитализировали в больницу двух пассажиров автомобиля ВАЗ-2101.
Для оформления происшествия и установления обстоятельств ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.
Отличительная черта на сегодня – это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Старайтесь не терять головы.
Погода исправляется: хотя местами еще могут пройти дожди, тепло вернется и выходные будут преимущественно солнечными.
В субботу пасхальной недели отмечается Хороводница.
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