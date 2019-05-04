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04.05.2019  12:15   

На Салтовке дерево «бросилось» под «копейку»

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали два человека.


://hk.npu.gov.ua

Как сообщили  в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, вчера, 3 мая, около 20:25 патрульные получили вызов о ДТП с пострадавшими на улице Ивана Камышева, 7.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2101 врезался в дерево. В результате ДТП медики госпитализировали в больницу двух пассажиров автомобиля ВАЗ-2101.

Для оформления происшествия и установления обстоятельств ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  полиция, розыск, харьков, потерпевшие, салтовка, копейка
 
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