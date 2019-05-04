04.05.2019 12:15

На Салтовке дерево «бросилось» под «копейку»

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали два человека.



://hk.npu.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, вчера, 3 мая, около 20:25 патрульные получили вызов о ДТП с пострадавшими на улице Ивана Камышева, 7.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2101 врезался в дерево. В результате ДТП медики госпитализировали в больницу двух пассажиров автомобиля ВАЗ-2101.

Для оформления происшествия и установления обстоятельств ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.