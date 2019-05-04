04.05.2019 10:20

На Рогани ночью опять горели иномарки (ФОТО, ВИДЕО)

Очевидцы выложили в сеть новых жертв поджигателей на неорганизованных парковках



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Возгорание началось у Chevrolet Captiva, так же огонь зацепил соседние два автомобиля Hyundai i10 и Chevrolet Cruze. на ул.Сергея Грицевца, 17

К месту происшествия немедленно прибыли спасатели 25-й и 8-й Государственной пожарно-спасательной части в составе двух отделений на автоцистернах.

На момент прибытия уже горели моторные отсеки и частично кузова трех автомобилей: Нyundai I 10 (2013 год выпуска), Chevrolet Сaptiva (2012 год выпуска) и Chevrolet Cruze (2011 год выпуска).

Общая площадь пожара составила около 15 кв.м.

С помощью раствора воды с пенообразователем огонь был локализован уже в 4:15 и ликвидирован в 4:20.

Благодаря оперативной работе спасателей соседние автомобили удалось спасти от полного уничтожения. Причина возникновения пожара выясняется.