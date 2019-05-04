На Рогани ночью опять горели иномарки (ФОТО, ВИДЕО)

Очевидцы выложили в сеть новых жертв поджигателей на неорганизованных парковках
Возгорание началось у Chevrolet Captiva, так же огонь зацепил соседние два автомобиля Hyundai i10 и Chevrolet Cruze. на ул.Сергея Грицевца, 17
К месту происшествия немедленно прибыли спасатели 25-й и 8-й Государственной пожарно-спасательной части в составе двух отделений на автоцистернах.
На момент прибытия уже горели моторные отсеки и частично кузова трех автомобилей: Нyundai I 10 (2013 год выпуска), Chevrolet Сaptiva (2012 год выпуска) и Chevrolet Cruze (2011 год выпуска).
Общая площадь пожара составила около 15 кв.м.
С помощью раствора воды с пенообразователем огонь был локализован уже в 4:15 и ликвидирован в 4:20.
Благодаря оперативной работе спасателей соседние автомобили удалось спасти от полного уничтожения. Причина возникновения пожара выясняется.
Отличительная черта на сегодня – это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Старайтесь не терять головы.
Погода исправляется: хотя местами еще могут пройти дожди, тепло вернется и выходные будут преимущественно солнечными.
В субботу пасхальной недели отмечается Хороводница.
влажн.:
давл.:
ветер: