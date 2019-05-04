Пьяный неадевкат попросил помощи и напал на медиков

Харьковские полицейские помогли доставить буйного мужчину в медицинское учреждение
Об проишествии сообщает коммунальное учреждение «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».
По сведениям медиков, вчера, 3 мая, в 14:34 в службу «103» с установленной в городе кнопки тревоги «SOS» поступил уличный вызов с жалобой на проблемы с сердцем у 31-летнего мужчины.
Бригада «скорой» прибыла на вызов через 7 минут.
На месте вызова их ждал человек, который вел себя агрессивно, угрожал и пытался затеять драку.
Наряд быстрого реагирования прибыл на помощь за 3 минуты. Через несколько минут на смену наряда прибыл экипаж полиции, с помощью которого мужчина был доставлен в больницу скорой и неотложной помощи.
Отличительная черта на сегодня – это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Старайтесь не терять головы.
Погода исправляется: хотя местами еще могут пройти дожди, тепло вернется и выходные будут преимущественно солнечными.
В субботу пасхальной недели отмечается Хороводница.
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