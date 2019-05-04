04.05.2019 13:34

Пьяный неадевкат попросил помощи и напал на медиков

Харьковские полицейские помогли доставить буйного мужчину в медицинское учреждение



// facebook

Об проишествии сообщает коммунальное учреждение «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

По сведениям медиков, вчера, 3 мая, в 14:34 в службу «103» с установленной в городе кнопки тревоги «SOS» поступил уличный вызов с жалобой на проблемы с сердцем у 31-летнего мужчины.

Бригада «скорой» прибыла на вызов через 7 минут.

На месте вызова их ждал человек, который вел себя агрессивно, угрожал и пытался затеять драку.

Наряд быстрого реагирования прибыл на помощь за 3 минуты. Через несколько минут на смену наряда прибыл экипаж полиции, с помощью которого мужчина был доставлен в больницу скорой и неотложной помощи.



