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04.05.2019  13:34   

Пьяный неадевкат попросил помощи и напал на медиков

Харьковские полицейские помогли доставить буйного мужчину в медицинское учреждение


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Об проишествии сообщает коммунальное учреждение «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

По сведениям медиков, вчера, 3 мая, в 14:34 в службу «103» с установленной в городе кнопки тревоги «SOS» поступил уличный вызов с жалобой на проблемы с сердцем у 31-летнего мужчины.

Бригада «скорой» прибыла на вызов через 7 минут.

На месте вызова их ждал человек, который вел себя агрессивно, угрожал и пытался затеять драку.

Наряд быстрого реагирования прибыл на помощь за 3 минуты. Через несколько минут на смену наряда прибыл экипаж полиции, с помощью которого мужчина был доставлен в больницу скорой и неотложной помощи.


 

Источник:   КЗОЗ "Центр екстренной медецинской помощи"
 Тэги:  пьяный, помощь, харьков, меддики, полиция
 
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