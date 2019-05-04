04.05.2019 14:43

На Новой Баварии на «зебре» сбили женщину - полиция ищет свидетелей ДТП

В Харькове полиция просит свидетелей аварии обратиться в правоохранительные органы.



://hk.npu.gov.ua

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, 26 апреля около 21:30 у дома № 91 по проспекту Новобаварский в Харькове автомобиль ВАЗ-21103 совершил наезд на пешехода.

По сведениям полиции, в результате аварии 57-летняя женщина получила телесные повреждения.

«Свидетелей и очевидцев ДТП просим обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г.. Харьков, ул. Маяковского, 22 к следователю Черкашину Игорю Юрьевичу, или по телефону (057) 715-71-60» , - говорится в сообщении.